Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island - Gjengivelse av livestream

Vi setter seil mot Mêlée Island for å avdekke et av de største mysteriene på de syv hav sammen med de mest erfarne piratene i hele Sea of Thieves. Vi vet kanskje mye om røveri, mytteri og kanoner ... men vi mangler tydeligvis visjonen til en ekte legende for å løse mysteriet på denne øya.