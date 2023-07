Grow the Seed - (Rebeca Let's Play)

Som alltid ser det ut til at vi har en evne til å oppdage skjulte perler, og denne gangen har vi oppdaget et kortspill der vi må overleve og få den lille spiren vår til å trives, vokse og bli et stort tre. Av en eller annen grunn syntes vi det var veldig underholdende ... men siden det bare er en demo, tror vi fortsatt at det er mye mer å hente ut av den interessante mekanikken og det risikable konseptet. Hva med deg, tror du at du kan slå deg ned og slå røtter?