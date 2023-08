Venba - Gjengivelse av livestream

Vi har hatt stor glede av den emosjonelle historien som Visai Games presenterer i sin nylig utgitte tittel, Venba. Vi får ta del i fortiden, nåtiden og fremtiden til en indisk familie som emigrerer til Canada på jakt etter et bedre liv for seg selv... og kanskje også for de fremtidige familiemedlemmene. Men noen ganger har livet andre planer for oss, og det går ikke som planlagt... Vi må imidlertid innrømme at vi har kost oss med hver eneste bit av denne fortellende tittelen.