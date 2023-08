Loop Hero - (Rebeca Let's Play)

Som hver uke tilbyr Epic Games oss en eller to gratis titler, og denne uken er det turen til Loop Hero, roguelike fra Four Quarters som gjorde et skvett for et par år siden, og der det for første gang i livet ditt vil gjøre susen å gjenta den samme feilen om og om igjen. Nyt dette utrolige eventyret og kom deg ut av loopen helt gratis!