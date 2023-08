WitchHand - (Rebeca Let's Play)

Vi har oppdaget demoen av et spill som vi allerede vet kommer til å drive oss til vanvidd. Det er en kortstokkbyggings- og overlevelsestittel der vi som hekser som leder heksesirkelen vår må utvide horisonten vår, oppdage nye staver for å møte fremtidige ukjente trusler og mye mer. Men pass deg for heksetimen, den kan gjøre livet surt for deg mer enn én gang! Vi håper du liker det og at du legger det til i ønskelisten din, akkurat som vi har gjort!