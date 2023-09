Asterix & Obelix: Slap Them All 2 - Gameplay Teaser

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 - Gameplay Teaser videoAsterix & Obelix: Slap Them All 2 - Trailer Sjekk ut denne traileren for Asterix & Obelix: Slap Them All 2, som viser oss 40 fra det kommende action