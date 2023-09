Citadelum - Abylight Studios Gamescom-intervju

Da vi først fikk vite om det bak lukkede dører for et par uker siden, hadde det ikke engang et navn, men her forteller David Martínez fra Abylight Studios om hele den trelagsstrategien som ligger til grunn for Citadelum, fra romernes hverdag til de ondskapsfulle gudene.