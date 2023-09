Slik gjør du en vellykket VR-fortelling om til en universell F2P MOBA: alt om Glassbreakers: Champions of Moss

Virtual reality trenger flere originale, dedikerte prosjekter og mer tilgjengelighet for spillerne, og her får vi vite mye mer om Polyarcs innovative, men erfarne tilnærming med et gratis MOBA i form av et VR-brettspill. Se hele videoen for mer informasjon om bevegelser, regler og "Mossverse"...