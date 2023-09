EA Sports FC 24 - Barça mot Sevilla Full Match 4K Gameplay PS5

Til tross for at EA Sports FC er LaLigas offisielle spill og omdøper konkurransen med sitt varemerke, inkluderer ikke EA Sports FC den nåværende mesterens stadion (ikke Camp Nou, og heller ikke årets midlertidige arena i Montjuic), noen spillere er dårlig representert (se på Araujo for eksempel), andre vises ikke engang i spillet ennå (som Lamine Yamal), og live-troppene er feilaktig oppdatert (skadede De Jong og Pedri insisterer på å være en del av start 11). Med alt dette i bakhodet kan du glede deg over hvordan vi har gjenskapt dagens kamp med en imponerende Sevilla-representasjon, inkludert deres latterlig detaljerte trener, José Luis Mendilibar. Vil Lewandowski stikke av med ballen i kveld?