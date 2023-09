EA Sports FC 24 - Spurs vs Liverpool Full Match 4K Gameplay PS5

Et av de heteste oppgjørene i Premier League skjer i dag når Tottenham Hotspur (4. plass) tar imot Liverpool (2. plass), med bare to poengs differanse. Her har vi gjenskapt kampen mot Professional AI i 20160p for å se hvordan Son, Richarlison og co. klarer seg mot Salah, Thiago og resten av de røde.