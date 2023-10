Forza Motorsport - Merkelig og morsom AI-oppførsel ved startfeil

Bortsett fra den morsomme musikken og frasene som er lagt til, er dette helt ekte og uredigert gameplay av det som skjedde med oss i går da vi bare bestemte oss for å stå stille på startstreken for å sjekke noen kamerajusteringer... bare for å se at bilen bak oss var helt ute av stand til å kjøre forbi oss, og traff den bakre støtfangeren vår igjen og igjen som en besatt Roomba. Foreløpig ser det ut til at Drivatars forstår at du kommer til å gi full gass med en gang... og den dumme oppførselen deres tilsier at de må kjøre rett i starten.