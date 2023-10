Digital Sun forteller at Cataclismo er noe nytt og dristig for studioet bak Moonlighter og Mageseeker.

Etter de vellykkede og pikseltegnede Moonlighter og Mageseeker: A League of Legends Story, begir Digital Sun seg ut på et helt nytt eventyr med Cataclismo, et 3D-strategispill. Her forteller forretningsutvikler Albert Millán alt om spillet på IndieDevDay.