Super Mario Bros. Wonder - Verden 6 og 2 Gameplay

SMBW er her om to dager, og nå kan vi vise deg litt mer enspiller- og flerspilleraction fra nivåer som "Where the Rrrumbas Rule", "Condarts Away!" og "Countdown to Drop Down", med figurer som Light Blue Yoshi, Blue Toad, Daisy og Peach.