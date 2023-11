WarioWare: Move It - Pyoro W Gameplay

For hvert WarioWare finnes det et Pyoro-minispill, og her viser vi deg hvordan du spiller den nyeste utviklingen på Nintendo Switch, med begge Joy-Cons som balansekontrollere i håndflatene. Vi ber om unnskyldning for de spanske tekstene, for David Caballero har nettopp trykket på opptakstasten for å filme sitt aller første forsøk på Pyoro W.