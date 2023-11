Super Mario RPG - Full rulletekstsekvens: Fra Super NES til Nintendo Switch

Har du allerede sett rulleteksten i Super Mario RPG for Nintendo Switch? Vel, hvis du vil se dem igjen, kan du spille videre for å nyte denne hyllesten full av påskeegg, et sidescrollende musikkorps som går fra SNES' 2D-sprites og MIDI-chiptunes til Switchens 3D-grafikk og fullt orkestrerte soundtrack. Det har tross alt vært et herlig eventyr "siden 1996" ...