Warhammer 40,000: Rogue Trader - Gjengivelse av livestream

Etter et helt liv med bragder, kamper og utrolige historier for ettertiden, ber et av imperiets mest symbolske og viktige ansikter oss om å ta ansvar for noe som tilhører oss med rette... som en arv... Noe som kan endre skjebnen til hele menneskeheten... og disse umenneskelige vesenene. Vil du vite hva vi er betrodd? Så ta en titt på videoen vår!