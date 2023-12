Mara, Koa, Mika og alt som har med Chibig å gjøre sammen med Irina Moreno på BIG-konferansen.

Vi tok en prat med Chibig Studios ansvarlige for sosiale medier i Bilbao for å ta en nærmere titt på "Chibigverse" og de ulike eventyrtitlene som studioet har gitt ut eller snart vil gi ut, inkludert den ferske Koa and the Five Pirates of Mara, den forrige Summer in Mara og ikke minst den kommende Mika and the Witch's Mountain, som nylig slo rekord på Kickstarter.