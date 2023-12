Spilldesign og følelser: et intervju med David Canela fra Tequila Works på BIG-konferansen

Rime, Gylt og Song of Nunu: A League of Legends Story handler alle om følelser på sin egen måte, til tross for forskjellene i eventyrsjangeren. I Bilbao møtte vi spilldirektøren hos Tequila Works for å snakke om designbeslutninger, sinnstilstander og til og med mental helse med "Mr. Cinnamon".