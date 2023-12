While the Iron’s Hot

While the Iron's Hot - Gjengivelse av livestream

Finn ut hvordan vi kan hjelpe til med å gjenoppbygge en hel by som er utpekt til å være hjemsted for de beste smedene i verden ... men hvor det for øyeblikket ikke er en eneste igjen. Kan det være at skjebnen har ført oss hit for å bevise at vi er i stand til å bli den mest erfarne og dyktigste smeden i byen og kanskje i hele verden? Finn ut av det ved å se videoen vår!