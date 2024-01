Vi snakker om alt som har med Laika og Friends vs Friends å gjøre med Hjernevaskgjengen på BIG-konferansen.

Studio Brainwash Gang ga ut de ganske unike og ganske annerledes Friends vs Friends og Laika: Aged Through Blood sammen med henholdsvis Raw Fury og Headup Games i samme år 2023, og her snakker vi med Edu Verz og Mohammed Bakir om tilbakemeldingene fra samfunnet, de sprø ideene bak dem og hva som kan komme videre.