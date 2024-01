Vi snakker hekser, tarot og alt annet The Cosmic Wheel Sisterhood med 2/3 av Deconstructeam på BIG-konferansen.

I Bilbao satte vi oss ned med Marina González og Jordi de Paco, som utgjør to tredjedeler av Deconstructeam, for å se tilbake på den hyllede indie-darlingen The Cosmic Wheel Sisterhood, de ulike budskapene den prøver å formidle, og hvordan teamet jobbet sammen i en daglig flyt for å komme opp med så unike historier og systemer.