Bugs N' Guns ser ut som Jet Force Gemini møter High on Life - BIG Conference-intervjuet

Bugs N' Guns er det vertikale studentspillet (U-tad) som vant prisen for "Best University Project" under 2023 Titanium Awards i Bilbao. Her tar vi en prat med Markel og Valeria fra Blinkshot for å lære mer om det nettbaserte tredjepersonsskytespillet, inspirasjonen bak og noen tips fra studentene.