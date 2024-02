The Inquisitor - Gjengivelse av livestream

Vi har prøvd det mørke fantasy-eventyret fra The Dust studio, der vi kommer inn i en opprivende alternativ religiøs virkelighet der Jesus aldri døde for våre synder, men bestemte seg for å stige ned fra korset han ble korsfestet på for å hevne seg på de ikke-troende. Vil du vite hvordan historien fortsetter, så se videoen vår for å finne ut hvordan den første timen av historien er!