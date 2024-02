Mario vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong: Slik fullfører du verden 2-6+ med en stjerne

Donkey Kong Jungle er kanskje bare den andre verdenen, men du finner dette ganske utfordrende nivået med det søteste neshorn i den opplåsbare Plus-versjonen. Her er en videogjennomgang for å klare det på under ett minutt, hvis du vil prøve Time Attack.