Mario vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong: Slik fullfører du verden 7-6+ med en stjerne

Det aller siste nivået i Mystic Forest + (Plus, nattversjonen av den nest siste verdenen) har også et knep. Hvis du starter slik vi viser deg i videoen, med Mini-Mario som plattform, handler det om å kaste Bob-Omb fra det perfekte stedet. Bare tenk på at de fortsetter å gå i den retningen de er vendt mot...