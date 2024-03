Sea of Thieves - Høydepunkter fra spillet på Muulti-skjermen - en minneverdig ettermiddag

Her om dagen satte fire av oss seil på Xbox og PC i rundt 3-4 timer for å feire at mange flere spillere er i ferd med å slutte seg til Rares massive nettsamfunn neste måned med PlayStation-kunngjøringen. Dette er et en times utdrag som fungerer som høydepunkter fra økten vår, som selvfølgelig dekker litt av alt som definerer dette spillet, inkludert The Shroudbreaker Tall Tale, et nytt oppdrag av selveste Captain Briggsy (vel, spøkelset hennes), å finne kisten med Sirenens sang, et knippe episke kamper, inkludert Megalodon, litt risikabel "balconing" og selvfølgelig senkingen av vårt eget skip på slutten som (beruset) avslutning.