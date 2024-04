The Big Con - Rebeca Let’s Play

Hva ville du gjort hvis du fant ut at morens bedrift skyldte noen kjeltringer 97 000 dollar, og at hele livet ditt og bedriften din var avhengig av denne gjelden? Vel, vår hovedperson har det veldig klart for seg: Gå for det og skaff pengene uansett hva ... Vil du vite om eller hvordan hun klarer å gjøre det? Vel, du kan begynne med å få en idé med denne videoen og oppdage hele historien hvis du får denne tittelen som Epic Games Store tilbyr gratis frem til slutten av denne uken!