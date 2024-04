Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

Film Frenzy: Episode 11 - Hvor går Zack Snyder etter premieren på Rebel Moon 2?

Med nok en katastrofal Rebel Moon film under beltet, diskuterer vi hva som er neste skritt for den berømte regissøren, om vi vil ha mer Rebel Moon, og om det er noen deler av The Scargiver som gir oss håp for fremtiden.