Another Crab's Treasure - Livestream-gjentakelse

Oppdag med oss denne fartsfylte, morsomme og utfordrende tittelen der vi må møte hele verden for å få vårt dyrebare skall tilbake, fordi en ond hai har tatt det fra oss med unnskyldning for å betale ... et gebyr? Jeg vet ikke, kanskje vi fremdeles ikke vet bakgrunnen for denne tittelen, men det vi vet er at den har mye potensial.