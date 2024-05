Manor Lords - Livestream-gjentakelse

Den som sa at det var en enkel oppgave å gjenreise en fjellandsby, har ikke spilt denne tittelen... Det er så mange ting å huske på! Men det betyr ikke at vi ikke hadde det gøy da vi prøvde å finne ut hva som var galt med vårt kjære hjem, og hva vi kunne gjøre for å gjøre landsbyboerne og naboene våre lykkeligere. Vil du finne ut om du synes det er en stor sak eller ikke? Da kan du sjekke ut videoen vår og oppdage Early Access-versjonen av tittelen som allerede har vunnet hjertene til tusenvis av spillere!