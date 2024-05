Assassin's Creed Symphony Intervju - Komponist Jesper Kyd om hvorfor du bør se dine favorittspillmusikkspor fremført live

Vi snakker med mannen bak musikken til Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations og Assassin's Creed Valhalla om hva som kreves for å lage et AC-soundtrack, hvordan det føles å få musikken fremført av et orkester foran et livepublikum, og hvilke andre spillmusikkspor som fortjener en lignende behandling.