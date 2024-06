Capes - Livestream-gjentakelse

Det er ikke lett å prøve å gjøre godt når alle hater deg for kreftene dine og forveksler deg med en gruppe skurker som bare vil ta kontroll over disse superheltene for å få absolutt kontroll over byen ... men vi må prøve! Bli med oss og finn ut om vi kan få folk til å endre synet på oss som superhelter i dette actionfylte turbaserte kampspillet, der vi må ofre mye for å nå målet vårt.