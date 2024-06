Samtaler med José Luis Márquez fra MercurySteam på OXO videospillmuseum i Málaga

[José Luis Márquez er kreativ leder i MercurySteam. Han holdt nylig en OXO Talk for utviklingsstudenter, så vi tok sjansen i museets passende retrospillmiljø for å lære mer om designprosessen hans og om spillene han har regissert (Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate, Metroid: Samus Returns, og Metroid Dread) i dette eksklusive intervjuet.