Hello Kitty Island Adventure

Hello Kitty Island Adventure Intervju: Alt om den nye dyrelivssimulatoren til Switch

På Summer Game Fest i L.A. i forrige uke fikk vi spille Hello Kitty Island Adventure på Switch og snakke med Sunblinks spilldirektør Tom Blind, men vi kunne ikke si noe før i dag, da den nye versjonen nettopp har blitt annonsert på Nintendo Direct. Her er alt du kan forvente deg av den eventyrlige livssimulatoren under Sanrio-lisensen.