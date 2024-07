Final Fantasy XIV Online: Dawntrail - Livestream-gjentakelse

Den nye og siste oppdateringen av Square Enix's anerkjente MMOJRPG har endelig blitt utgitt, og vi kunne ikke gå glipp av muligheten til å ta en titt på hva som er nytt. Selv om vi ikke ønsket å ødelegge den nye historien (og siden utvidelsen har nok nytt innhold til å dekke alt), ønsket vi å fokusere på to av de nye funksjonene, de nye jobbene: Viper og Pictomancer, to veldig forskjellige jobber som, som du kan se som vår kollega Rebeca har gjort, gir mye historie bak dem og et intuitivt, men hyggelig spill som får deg til å glede deg over tittelen igjen som den første dagen. Hvis du vil vite mer, så ta en titt på videoen vår for å finne ut hvordan hver og en av evnene ser ut og hvilke andre overraskelser den femte utvidelsen av tittelen gir oss!