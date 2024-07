Lær hvordan du spiller Magic: The Gathering - Assassin's Creed med denne live-kommenterte økten

På Summer Game Fest stakk vi innom Magic: The Gatherings stand for å se Wizards of the Coast's Patrick Jarret og Jeff Cork spille med noen av de nye Assassin's Creed-kortene og -mekanikkene som kommer til det evige TCG, mens de forklarer sine strategiske trekk og det nye innholdet live.