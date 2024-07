Diablo IV: Vessel of the Hatred - Vi utforsker Nahantu med den nye Spiritborn-klassen

Nesten to timer med spilling der vi testet en avansert versjon av Spiritualist, den nye karakterklassen som kommer i Diablo IV: Vessel of the Hatred-utvidelsen. Vi utforsket den første sonen, fullførte noen fangehull og verdensbegivenheter, og overlevde for å fortelle historien.