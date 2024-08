Vi tar terroren til den ytterste grensen i Directive 8020 (Gamescom 2024) - Intervju med Supermassive Games

Vi stakk innom Supermassive Games-standen for å snakke med utviklerne Daniel McDonald og Will Doyle om den kommende The Dark Pictures: Directive 8020, det nye gameplayet og om disse endringene vil legge grunnlaget for sesong 2 av The Dark Pictures Anthology.