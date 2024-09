Et innblikk i Metro Awakening VR - Vertigo Games Interview

Neils van Unen fra Vertigo Games Amsterdam snakker oss gjennom alle de ulike aspektene ved det ambisiøse virtual reality-overlevelsesspillet rett etter at vår egen David Caballero hadde prøvd det på Gamescom 2024. Her er alt du trenger å vite om et av de mest lovende VR-spillene, fra innlevelse til fysisk mekanikk, skrekk, grafikk eller knapphet.