En prosedyregenerert skapningskamp (Gamescom) - Gug Intervju med Martian Lawyers Club

Vi har snakket med Levi Fussell, Marlon Fussell og Eoghan Mulvenna fra Martian Lawyers Club for å lære alt om studioets monsterfanger og -kjemper som bruker prosedural generering for å sikre at ingen to gjennomspillinger er like.