Et sted i La Mancha ... Alt om det koselige puslespilleventyret Hidalgo - IndieDevDay-intervju

Infinite Thread Games er i ferd med å lansere Kickstarter-kampanjen for Hidalgo, og her får vi besøk av administrerende direktør Juan Pablo Guzmán for å høre hvordan dette håndlagde spillet ikke bare er en hyllest til Miguel de Cervantes' klassiske roman, men også en meningsfull historie om en familie.