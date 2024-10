Vi går gjennom de siste nyhetene på Disney Speedstorm og Asphalt Legends Unite med Gameloft på IndieDevDay

Barcelona er ikke bare hjemsted for mange indie-utviklere, men også for en hel haug internasjonale AA- og AAA-studioer. Her snakker vi med Nicolle Fadanelli og Arnaud Benefice om Gamelofts pågående racingspill: det Tim Burton-pregede Season 10 for Disney Speedstorm, og "Temerario"-suksessen til det nyere Asphalt Legends Unite.