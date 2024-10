Vi tar en prat med The Game Kitchen-sjefen på IndieDevDay og snakker om alt som skjer på Blasphemous

Vi snakket med The Game Kitchen Studio Director Mauricio Garcia på IDD 2024 om kunngjøringen av DLC for Blasphemous 2, retur av Mea Culpa-sverdet og det nye gratis og betalte innholdet som kommer til spillet, samt å introdusere oss for den forestående mobilversjonen av den første Blasphemous.