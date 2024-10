Vi snakker om kunst, Lords of the Fallen og oppfølgeren med Hexworks på Gamelab Nexus

Rett på ettårsdagen til Lords of the Fallen snakker vi om den vellykkede sjelelige rebooten, den doble verdenen, omsorgen etter lanseringen og hvordan Lords of the Fallen 2 kommer til å bli med Hexworks' kunstsjef Javier García Lajara, som også snakker om hvordan det er å gå fra null til trippel-A på veldig kort tid.