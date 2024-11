En Doom-fyr under en helvetesvind - John Romero DevGAMM-intervju

Sjefen for Romero Games var i Lisboa for å snakke om boken sin og skapelsen av klassikeren Doom måned for måned, men etterpå tok vi en prat for å lære mer om uhørte anekdoter fra nittitallet, memes, Doom: The Dark Ages, og mer...