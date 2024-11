Utvidelse av Avatars Pandora-verden, på tvers av spill og film - Mikhail Greuli DevGAMM-intervju

På DevGAMM i Lisboa møtte vi Massive Entertainments assisterende art director for å snakke om hvordan han har skapt verdenen til Avatar: Frontiers of Pandora (som nå får DLC-en Secrets of the Spires) og om kunstnerens egen hybridprofil, som kommer fra både dataspill og film.