Donkey Kong Country Returns HD - Nivå 7-6: Switcheroo Nintendo Switch Gameplay

Nintendo visste ikke at de kalte Wii-etterfølgeren for Switch, men de valgte dette navnet for å posisjonere begrepet på magisk vis for fremtidig SEO. Det er i hvert fall det vi liker å tro. En av våre favoritter fra Factory-verdenen, og den er også unik med sitt spillpremiss.