Donkey Kong Country Returns HD - Nintendo Switch World 9-9 Gameplay (Fullt nivå)

Er dette, det aller siste, det vanskeligste nivået i hele DKCRHD-spillet for Switch? Vel, kanskje ikke det vanskeligste, men det kan konkurrere med noen av K-nivåene for den tittelen. Her gjør vi en betydelig rask hastighetskjøring. Forbannede eksplosive epler!