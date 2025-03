Bringing the Sounds of Tsushima to Life - Ghost of Tsushima Intervju med komponist Ilan Eshkeri

Vi har snakket med mannen bak det fantastiske lydsporet til Sucker Punchs populære actionspill, for å få vite alt om hvordan det var å skape et autentisk lydspor til et spill som utspiller seg i Japan på 1200-tallet. Før vi diskuterte den kommende PlayStation The Concert og hvorfor den blir et must å besøke.