An Amazing Wizard

Unnslippe en magisk verden - Intervju om An Amazing Wizard på DevGAMM Gdansk 2025

Vi intervjuet Jakub Dabrowski, hovedutvikleren av denne pikselerte, sideskrollende actiontittelen, om hans roguelite-tilnærming med mye magi og et stort ferdighetstre for å bli An Amazing Wizard.